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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد اكتشافه سرقتها 30 ألف جنيه

السم في القهوة.. عاملة نظافة تحاول التخلص من مدير مخازن مستشفى بالقليوبية

متهمة - صورة أرشفية
متهمة - صورة أرشفية

أول مرة تعمل لي قهوة وتقعد تشرب معايا.. كلمات صغيرة تحدث بها مدير مخازن أحد المستشفيات في القليوبية خلال التحقيقات التي أجريت معه عقب قيام عاملة نظافة بوضع سم الفئران له في القهوة للتخلص منه عقب اكتشافه سرقتها مبلغ 30 ألف جنيه من عهدته أثناء قيامه بالجرد الشهري داخل المكتب الخاص به بالمستشفى.

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وقال المجنى عليه ويدعى صبحى عندما اكتشفت قيام المتهمة بالاستيلاء على مبلغ من عهدتي واجهتها وطلبت منها رد المبلغ وإلا سوف أقوم بإبلاغ أمن القليوبية فطلبت منى مهلة من الوقت ووعدتني برده ثم فوجئت بعدها بمحاولة التخلص منى بوضع سم فئران لي في القهوة.


وأشار إلى أن المتهمة يوم الواقعة عملت لي القهوة ووضعت السم بالفنجان، ثم صنعت لنفسها فنجان قهوة وجلست لأول مرة منذ عملها بالمستشفى لتشرب فنجانها معي وخلالها كانت تردد دائما أنا بشرب معاك القهوة أهو".


وتابع : بعدها بدقائق بدأت أشعر بمغص شديد ببطني وبعدها تم نقلى لمستشفى الدمرداش ومعهد السموم بالعباسية وبعد التأكد من وجود مادة سامة تم ابلاغ الشرطة وضبط المتهمة.

المتهمة: عملت له قهوة وحطيت فيها السم 

من جانبها اعترفت المتهمة خلال التحقيقات التي أجراها رجال مباحث القليوبية بارتكابها الواقعة ووضع سم فئران بمشروب القهوة للمجنى عليه بسب مطالبة المجنى عليه لها بسداد مبلغ قيمته 30 ألف جنيه سرقتهم منه.


وتابعت : قمت بإعداد فنجان قوة له ووضعت السم له في القهوة عشان مايطلبش منى الفلوس تانى.


من جانبها أمرت نيابة الخانكة فى القليوبية بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق ومتابعة الاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.


وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ من إدارة أحد المستشفيات دائرة المركز بقيام عاملة نظافة بالمستشفى بوضع سم فئران في قهوة لأمين مخازن المستشفى وإصابته بحالة تسمم وحجزه لتلقى العلاج.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ فى القيوبية وبالفحص تبين قيام " ن م ع" 30 سنة عاملة نظافة بالمستشفى بوضع سم فئران بمشروب قهوة لأمين مخازن المستشفى يدعى "صبحى ح ع" 60 سنة كان قد طلب من المجنى عليه إعدادها فقامت بوضع سم فئران له بها على إثر خلافات سابقة بينهما إثر اكتشافه مغافلتها له والاستيلاء على مبلغ 30 الف جنيه من عهدته أثناء قيامه بالجرد الشهرى داخل المكتب الخاص به بالمستشفى وعدم الإبلاغ لتعهدها له برد المبلغ وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية الخانكة مدير أمن القليوبية مديرية امن القليوبية النيابة العامة

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