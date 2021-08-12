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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عرض الموسم الثالث من مسرحية المظ وسى عبده

مسرحية المظ وسى عبده
مسرحية المظ وسى عبده

يبدأ اليوم الموسم الثالث من العرض المسرحى “المظ وسى عبده” على مسرح البالون اليوم وذلك تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده. 

وكانت نشرت المطربة مروة ناجي مقطع من مسرحيتها "ألمظ وسي عبده" التى تعرض حاليا في الإسكندرية، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وظهرت في الفيديو وهى تغني أغنية “صبح الصباح” وعلقت:"صبح الصباح من العرض المسرحي ألمظ وسى عبده".

شهدت مسرحية "ألمظ وسي عبده" حضورا جماهيريا كبيرا خلال أيام العيد بمدينة الإسكندرية علي مسرح محمد عبد الوهاب، حيث رفعت المسرحية لافتة كامل العدد، بحضور الفنان منير مكرم، وكوكبة من فناني الإسكندرية.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

صبح الصباح.. مروة ناجي تغني في مسرحية ألمظ وسي عبده.. شاهد

مسرحية "ألمظ وسي عبده" كامل العدد خلال عروض العيد بالإسكندرية

أبطال العرض المسرحى 

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هاني كمال، محمد حسني، لبني الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، طارق راغب، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال، والطفلة ملك مازن، ومشاركة خاصة بالأداء الصوتي لسيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب.

"ألمظ وسي عبده"  إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

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