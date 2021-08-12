ألمانيا تنصح رعاياها بمغادرة أفغانستان فورا

دعت السفارة الألمانية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، جميع رعاياها الألمان إلى مغادرة أفغانستان فورا عبر الرحلات التجارية.

وقالت السفارة الألمانية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تدعو السفارة مرة أخرى وبشكل عاجل جميع المواطنين الألمان إلى مغادرة أفغانستان بأسرع ما يمكن عبر الرحلات التجارية".

وأضافت السفارة أن "قدرات المساعدة القنصلية للمواطنين الألمان محدودة للغاية".

وسيطرت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الخميس، على مدينة غزنة الاستراتيجية، التي تقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة كابول.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب محلي أن طالبان تسيطر على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا (95 ميلا) من العاصمة الأفغانية كابول؛ وبذلك فهي المدينة العاشرة التي تسقط في أيدي المتمردين خلال أسبوع.

وتقع غزنة على طول الطريق السريع الرئيسي بين كابول وقندهار، وهي تعمل فعليًا كبوابة بين العاصمة ومعاقل المسلحين في الجنوب.