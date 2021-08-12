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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تنصح رعاياها بمغادرة أفغانستان فورا

أرشيفية
أرشيفية

دعت السفارة الألمانية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، جميع رعاياها الألمان إلى مغادرة أفغانستان فورا عبر الرحلات التجارية.

وقالت السفارة الألمانية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "تدعو السفارة مرة أخرى وبشكل عاجل جميع المواطنين الألمان إلى مغادرة أفغانستان بأسرع ما يمكن عبر الرحلات التجارية".

وأضافت السفارة أن "قدرات المساعدة القنصلية للمواطنين الألمان محدودة للغاية".

اقتربت كثيرا من العاصمة الأفغانية.. طالبان تستولى على المدينة العاشرة

وسائل إعلام: الولايات المتحدة قد تغلق سفارتها في أفغانستان

وسيطرت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الخميس، على مدينة غزنة الاستراتيجية، التي تقع على بعد 150 كيلومترا من العاصمة كابول.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب محلي أن طالبان تسيطر على مدينة غزنة الواقعة على بعد 150 كيلومترا (95 ميلا) من العاصمة الأفغانية كابول؛ وبذلك فهي المدينة العاشرة التي تسقط في أيدي المتمردين خلال أسبوع.

وتقع غزنة على طول الطريق السريع الرئيسي بين كابول وقندهار، وهي تعمل فعليًا كبوابة بين العاصمة ومعاقل المسلحين في الجنوب.

السفارة الألمانية كابول الألمان رعاياها مغادرة أفغانستان

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