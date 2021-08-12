مرض مزمن يؤدي لضعف الانتصاب لدى الرجال.. تفاصيل

قال الدكتور خالد سالم، استشاري أمراض الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، إن ضعف الانتصاب ليست لديه أي فئة عمرية محددة، مشيرا إلى أن هناك ما يسمي بضعف الانتصاب الأولي وهو يكون منذ ولادة الشخص، وليس له حل.

وأضاف خالد سالم خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن من أسباب ضعف الانتصاب هو ارتفاع نسبة مرض السكر، وكلما كانت تلك المشكلة بدأت بسن صغير كلما كانت حتمية القرار في تركيب الدعامات أعلي.

وفي سياق آخر، قال الدكتور خالد سالم ، استشاري أمراض الذكورة ، إن العضو الذكرى عندما ينتصب يتجمع بداخله الدم وتقوم بحبسه بطريقة معينة بحيث يكون هناك ضغط عال وصلابة داخل العضو الذكرى .



وأوضح " سالم " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن العوامل التي تتحكم في ضعف الانتصاب 3 أمور أولها الجهاز العصبي المركزي كناحية نفسية وذلك عن طريق الجهاز السمبساوى ، البارسمساوى واللذان يعملان بدورهما على انتصاب او ارتخاء العضو الذكرى .

وأشار إلى أن أولى علامات الاكتئاب هو ضعف الانتصاب والعكس صحيح لافتا إلى أن 60% من ضعف الانتصاب لدى الرجال سببه الادوية .



وأضاف استشاري أمراض الذكورة، في تصريحات سابقة أن طرق علاج ضعف جودة الحيوان المنوي هي البحث عن سبب تلك المشكلة عن طريق المؤشرات.