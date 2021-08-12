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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استعداداً لتدشين أول عام دراسي

مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بجامعة المنصورة الجديدة

صدى البلد

قام المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بجولة تفقدية بمشروع جامعة المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة استعداداً لتدشين أول عام دراسي، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، والشركات المنفذة، وذلك في إطار متابعة سير العمل وإزالة أي عقبات، طبقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتفقد مسئولو الإسكان، أعمال التشطيبات النهائية للمعامل وقاعات الدراسة بكلية المعاملات القانونية الدولية، بجانب الأعمال الجاري تنفيذها بالكليات الأخرى التي تضمها الجامعة، كما تفقدوا أعمال تنسيق الموقع العام من زراعة وإنترلوك وطبقة أسفلت وأعمدة كهربائية للمشروع.


وأشار المهندس محمد رجب، إلى أن جامعة المنصورة الجديدة تقع على مساحة 127 فدانا، وتضم 14 كلية، وجارٍ الاستعداد لاستقبال الطلاب في العام الجديد في 8 كليات تشمل 23 برنامجاً تضم 10 مجالات علمية، موضحاً أن التخصصات التي ستبدأ الدراسة بها في البرامج المختلفة بكلية المعاملات القانونية الدولية وكلية العلوم الهندسية وكلية هندسة الحاسوب وكلية علوم الحاسوب وكلية العلوم الأساسية وكلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية علوم الصيدلة، حيث من المقرر أن تتم الدراسة في عدد من المجالات والبرامج الحديثة التي تتواكب مع سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز، على الشركات المنفذة لمباني الكليات المختلفة بالجامعة بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للانتهاء من المشروعات، وكذا الكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال، مؤكداً  مواصلة الجهود المبذولة من العاملين بالجهاز واستمرار متابعة العمل خلال أيام الإجازات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الكليات بالجامعة فى المواعيد المحددة.

جامعة المنصورة وزير الإسكان الأسكان المجتمعات العمرانية دمياط الجديدة

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