مصر للطيران تسير اليوم 86 رحلة جوية لعدد من الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الخميس، 86 رحلة جوية تنقل على متنهم 9 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنظم مصر للطيران، 86 رحلة جوية بمعدل 61 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الخرطوم، دبي، ندجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، ميلانو، بغداد، البحرين، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أسمرة، جوهانسبرج، أديس أبابا.

كما تسير مصر للطيران، 19 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و 6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات نحو 9 آلاف راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.