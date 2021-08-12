عمرو سليمان: نثمن ثقة الحكومة فى القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا فى التنمية

اشاد المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة احدى الشركات العقارية الكبرى، ثقة الحكومة الكبيرة فى القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية.

وقال خلال مؤتمر صحفى لاطلاق مشروع جديد بالتجمع، أن مشروع أي سيتى هو نتاج الشراكة الناجحة مع الحكومة فهو المشروع الأول من نوعه الذى يطبق مفهوم علم السعادة في كافة المباني والخدمات

وأوضح أن المشروع يراعى اتباع أعلى المواصفات البيئية، ليشمل حلولا ذكية لفصل طرق السيارات عن الأماكن السكنية، كما يقدم المشروع حلولا ذكية لاستهلاك الكهرباء، ودعم البنية التحتية من خلال توصيل شبكات "الفايبر أوبتك" لضمان سرعة وجودة الاتصالات ودعم تكنولوجيا المعلومات داخل المشروع، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لخلق سيولة مرورية للسكان مع توفير أحدث وسائل النقل، وخلق بيئة آمنة للسكان والأطفال.

وتبلغ إجمالى مساحة المرحلة 100 فدان، باستثمارات قدرها 8 مليارات جنيه.