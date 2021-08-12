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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لإعداد كوادر مدربة.. بيطري الشرقية يُدرب 608 طلبة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمنشآت التعليمية بعقد الدورات التدريبية واللقاءات التعريفية والزيارات الميدانية وتطبيق الدراسة الأكاديمية في الحياة العملية، وكذلك التعرف على طرق الوقاية والحماية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها. 

من جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه تنفيذاً  لبروتوكول التعاون بين المديرية وكلية الطب البيطري بالزقازيق في مجالات التدريب والقوافل العلاجية بالقرى، قامت المديرية بتدريب 608 طلبة وطالبات من طلاب الفرقتين الرابعة الخامسة بكلية الطب البيطري، وذلك بمقر المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة على جميع الأعمال الطبية البيطرية، وذلك لإعداد كوادر بيطرية مدربة وذات كفاءة ومؤهلة للعمل الطبي البيطري.

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وقال مدير الطب البيطري إن برنامج التدريب شمل عقد اجتماعات للطلبة المتدربين مع مدير المديرية ومديري الإدارات البيطرية التي يتدربون بها. 

وأضاف أنه تم عرض الهيكل التنظيمي الإداري بالمديرية والإدارات الخارجية ودور كل إدارة وقسم ووحدة، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي عن جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية خلال السبع سنوات من 2014 إلى 2021م، والتعريف بالجهود الكبيرة التي يقدمها الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية الداجنة وصحة وسلامة المواطنين، وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة “حياة كريمة” بإنشاء 10 مجمعات زراعية بمركز الحسينية كمرحلة أولى لبرنامج الحماية الاجتماعية والتي تحتوي على “وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع وتوزيع الألبان – مركز إرشاد بيطري”.

الشرقية طالبة الثروة الحيوانية الطب البيطري الدورات التدريبية المشروعات الزقازيق الطب

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