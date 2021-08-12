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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يهبط عن قمة 4 أشهر مع انحسار مخاوف التضخم

صدى البلد

سجل الدولار ما يقل قليلا عن ذروة أربعة أشهر مقابل عملات مناظرة كبيرة اليوم، الخميس، إذ يستوعب المتعاملون في العملات بيانات من اليوم السابق تظهر أن التضخم الأمريكي ربما يعتريه الفتور.

ولم يطرأ تغيير على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 92.907 بعد أن نزل 0.2 بالمائة أمس، الأربعاء، عقب تقرير أظهر انحسار نمو أسعار المستهلكين.

وارتفعت العملة الأمريكية بوجه عام منذ منتصف يونيو، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أول أبريل عند 93.195 قبل البيانات الصادرة أمس، الأربعاء، حين ألمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يتأهب لزيادة أسعار الفائدة أبكر مما هو متوقع وفي ظل دلائل على أن الطلب المكبوت في الاقتصاد المتعافي يغذي زيادات الأسعار.

وتباطأت الزيادات في الأسعار في يوليو، بيد أن التضخم بوجه عام يظل مرتفعا عند مستويات تاريخية. 

وتراجع التضخم أيضا في بعض المناطق، حيث أشار صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي إلى أن ضغوط الأسعار سيثبت أنها مؤقتة مثل الناجمة عن السيارات المستعملة.

واستقر اليورو مقابل الدولار عند 1.17390 دولار، بعد أن تعافى من قاع أربعة أشهر عند 1.1706 دولار أمس، الأربعاء.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار بصفة عامة مقابل الين عند 110.405 ين، بعد أن نزل عن أعلى مستوى في خمسة أسابيع البالغ 110.80 والذي سجله أثناء الليل.

تراجع التضخم اسعار الفائدة التضخم دولار اليورو أسعار المستهلكين

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