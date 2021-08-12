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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق العاصمة الأسترالية 7 أيام إثر اكتشاف إصابة بـ كورونا

انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا

دخلت العاصمة الأسترالية كانبرا في إغلاق صارم لمدة سبعة أيام، اليوم /الخميس/، إثر اكتشاف حالة إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي ( 7 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها إقليم العاصمة الأسترالية في إغلاق من هذا النوع منذ الأيام الأولى للجائحة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إيدج" الأسترالية.
كما أكدت وزارة الصحة في إقليم العاصمة أن الفيروس الآن نشط في المنطقة لأول مرة منذ عام، وذلك عقب رصده في مياه الصرف الصحي. لكن السلطات لا تعرف مصدر العدوى.
وقال بيان الوزارة "يعد هذا إلى حد بعيد أشد خطر على الصحة العامة يواجهه إقليم العاصمة الأسترالية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، ولهذا السبب يفرض الإقليم إغلاقًا صارمًا في استجابة لهذه الحالة الإيجابية".
وبموجب القرار، سيخضع سكان العاصمة البالغ عددهم حوالي 400 ألف شخص لأوامر البقاء في المنزل، لينضموا إلى ملايين آخرين يخضعون بالفعل للإغلاق في جنوب شرق أستراليا. كما سيُعاد فرض ارتداء أقنعة الوجه الإلزامي، وتُغلق متاجر التجزئة العامة.

 

كورونا استراليا كانبرا إصابات اغلاق

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