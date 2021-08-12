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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط: غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بحي غرب

صدى البلد

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الأجهزة التنفيذية بإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية وشن حملات مفاجئة لضبط  وتشميع تلك المراكز والكيانات التعليمية التي تقدم خدمات علمية بدون الحصول على ترخيص وعدم التهاون في تطبيق القانون وردع المخالفين.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لافتا إلى أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بحي غرب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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وأكد محافظ أسيوط استمرار الحملات للتأكد من غلق أي سنتر تعليمي داعيا أولياء الأمور والطلاب إلى الإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية يفتح أبوابه للطلاب لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية بتكثيف الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية من غلق وتشميع وتحرير محاضر ضد المخالفين والتصدي لأي محاولات لفتح سناتر ومراكز والدروس الخصوصية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهه مراكز الدروس الخصوصية.


من جانبه أوضح محمد بشير رئيس حي غرب إنه بناء علي توجيهات محافظ أسيوط وفي إطار الاهتمام بالقضاء على المخالفات وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره تم تنفيذ حملة ضمت كل من أحمد ثابت نائب رئيس الحي وسالم محمد مدير المتابعة الميدانية بالحي ومسئول الإدارة التعليمية  وتم ضبط وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المكتبات بمنطقة نيلة خاتون بدائرة الحي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على السنتر بعد تجاهله للقرارات الوزارية وأخذ إقرارات عليهم بإغلاق المركز.

 كما تم إخطار مديرية التربية والتعليم بأسيوط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة مؤكدًا عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تضر بالصالح العام وأن الحملات مستمرة بنطاق المركز لفرض الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

محافظ أسيوط اللواء عصام سعد حي غرب سنتر دروس خصوصية تشميع ترخيص حملات

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