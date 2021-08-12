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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح: انتهاكات إسرائيل المتواصلة تحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن

المتحدث باسم حركة
المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي

قالت حركة فتح، على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، اليوم الخميس إن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة جريمة حرب، ويعكس إصرارًا من حكومة الاحتلال على استمرار العدوان.
وأشار القواسمي، في بيان صحفي، إلى إن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تحدٍ سافر لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخاصة القرار ٢٣٣٤ الصادر في ديسمبر ٢٠١٦، بموافقة من جميع أعضاء مجلس الأمن.
وأضاف أن محاولات إسرائيل شرعنة الاستيطان الاستعماري مقابل خطوات "إيجابية" كما تسميها مرفوض تمامًا، ولا يمكن القبول بمبدأ المقايضة بين اللاشرعي وحقوقنا المكفولة بالقانون الدولي، وأنه آن الأوان لوضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلية المدمرة، وعلى رأسها سرقة الأرض الفلسطينية وبناء المستعمرات المخالفة للشرعية الدولية.

 

حركة فتح إسرائيل فلسطين الانتهاكات الإسرائيلية اخبار العالم

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