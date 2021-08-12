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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يجبر خمسة مقدسيين على هدم منازلهم

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، خمسة مقدسيين على هدم منازلهم في بيت حنينا، شمال القدس المحتلة.
وشرع أفراد من عائلة خضر، في هدم خمسة منازل لهم في حي الأشقرية من بلدة بيت حنينا، بواسطة جرافات خاصة، تجنبا لدفع غرامة مالية باهظة الثمن، حال قيام بلدية الاحتلال في القدس، بهدمها.
وكانت محكمة الاحتلال رفضت طلب العائلة بوقف هدم خمسة من منازلها، قبل أسبوع، وأجبرتهم بلدية الاحتلال، على الهدم لصالح المستوطنين، الذين يدعون ملكيتهم للأرض، التي تقام عليها المنازل، منذ عام 1962.
وتعود المنازل الخمسة للمقدسي عبد الله خضر، ويعيش فيها مع أبنائه وزوجاتهم.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة شئون القدس، أمس الأربعاء، فقد هدمت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري أكثر من 81 مبنى بالقدس الشرقية المحتلة.

 

الاحتلال فلسطينيين القدس الضفة الغربية إسرائيل

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