جامعة حلوان: نعمل على اكتشاف المواهب العلمية المتميزة

يقدم طلاب الجامعات سنويا العديد من مشروعات التخرج الفريدة من نوعها كتطبيق عملى على ما تمت دراسة خلال فترة الجامعة ، و تؤهلهم لدخول سوق العمل و تحقيق التنمية .

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن مشروعات التخرج هى فرصة لاخراج ابداعات الطلاب المتفردة والمتميزة فى مجالات تخصصهم.

وأضاف «نجم»، فى بيان اليوم، أن الجامعة تتمتع بالعديد من الطلاب المبتكرين والمبدعين المتميزين الذين يساهمون في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن حرصهم على اكتشاف المواهب العلمية الناجحة والمميزة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للموهوبين .

جدير بالذكر انه قد شهدت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، إقبالا طلابيا كثيفا من طالبات الثانوية العامة على اختبارات القدرات والتي تتم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الدكتورة حنان السيد عبد الفتاح عميد الكلية.



وصرحت الدكتورة حنان السيد عميد كلية التربية الرياضية بنات بالعجوزة بأن اختبارات القدرات الرياضية تهدف لقياس قدرة الطالبة الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة من خلال مجموعة من الاختبارات.

وقد تقدم لاختبارات قدرات الكلية وفق الأعداد الواردة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات 1779 طالبة من طلاب الثانوية العامة.



وتشمل خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان الخطوات التالية:

الدخول والتسجيل على موقع التنسيق: https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

ثم مرحلة أداء الاختبار بالكلية بمقر الكليات

ثم مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat