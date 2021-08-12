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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: 5 ملايين جنيه منحًا دراسية للطلاب الوافدين

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على رعاية الطلبة الوافدين. 

ونوهت  وزارة الأوقاف إلى أنه ضوء الدور الريادي والمجتمعي لها، تم تخصيص 5 ملايين جنيه منحًا دراسية للطلاب الوافدين المتفوقين، لتكون كالتالي:
أولا: طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من ٥٠٠ جنيه إلى ١٥٠٠ جنيه شهريًا ، بنسبة زيادة تصل إلى 200٪.
ثانيًا: طلبة المرحلة الثانوية، زيادة المنحة المقدمة لهم من ٥٠٠ جنيه إلى ٧٠٠ جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى ٤٠٪.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوفر للمقيدين على منحة المجلس برامج تدريبية وتثقيفية قصد بيان سماحة الإسلام وعظيم أخلاقه، إضافة إلى رحلات  ميدانية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية، كما يوفر لهم المشاركة في المسابقات الثقافية والدولية، ويتم إهداؤهم بعض إصدارات المجلس العلمية، خاصة الحديثة والعصرية منها، مع جوائز للمتميزين منهم.
وتقرر أن يتم صرف تلك الزيادة بداية من شهر سبتمبر ٢٠٢١م لمن تنطبق عليه الشروط منهم.

 وقالت وزارة الأوقاف إنه على الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضرورة إحضار إفادة النجاح خلال موعد أقصاه 30 / 8 / 2021م، حيث تعد هذه الإفادة شرط القيد في استمرار صرف هذه المنحة، كما سيتم الإعلان خلال أيام عن فتح الباب أمام الطلاب الوافدين غير المقيدين على منح دراسية الراغبين في الاستفادة بهذه المنحة ممن تنطبق عليهم شروطها.

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