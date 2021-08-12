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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الصحة" تعلن موعد وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استقبال مطار القاهرة الدولي فجر السبت القادم ، شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا " بمطار القاهرة الدولى على أن تدخل إلى مخازن وزارة الصحة والسكان تمهيدا لتحليلها وتوزيعها على المراكز على مستوى الجمهورية.


وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا " بمطار القاهرة الدولي، الثلاثاء الماضي، مقدمة من جمهورية رومانيا، وذلك ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والسكان والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شحنة اللقاحات سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازينيكا" يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً  (3 أشهر).

وأكد "مجاهد" أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيراً إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وناشد "مجاهد" المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال مراكز تلقي اللقاحات التي بلغ عددها 539 مركز ًا موزعين على محافظات الجمهورية، فضلاً عن 126 مركزًا لاستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتي تستخدم لأغراض السفر وغيرها.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تسلمت  261 ألف و600 جرعة من لقاح "جونسون أند جوسون" صباح الإثنين الماضي، عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT” ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين.
 

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