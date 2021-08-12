غلق وتشميع 10 مراكز للدروس الخصوصية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

واضاف المحافظ انه شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق في شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلاً عن مخالفه الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار محافظ الشرقية الي انه تمكنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس من غلق ٧ مراكز للدروس الخصوصيه بشارع الدروس بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بغلق ٣ مراكز للدروس الخصوصيه بشوارع الدروس والسنترال بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.