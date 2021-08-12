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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: رفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة

ميشال عون رئيس لبنان
ميشال عون رئيس لبنان

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، أن قرار حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وقال عون خلال اجتماع مع وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان، في قصر بعبدا، إنه ذكّر الحضور بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي اجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.

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وأضاف عون أنه طالب سلامة بالتنسيق مع السلطة الإحرائية التي ناط بها الدستور في أي قرار يتخذه.

وطلب عون من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.

في سياق متصل، قال مصدر لوكالة “رويترز”، إن حاكم مصرف لبنان لم يتراجع عن قرار وقف دعم الوقود في اجتماعه مع الرئيس عون، ويصر على سن قانون يسمح باستخدام الاحتياطيات الإلزامية.

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