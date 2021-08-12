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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مأساة شاب.. محمد يعاني من مرض نادر ووالدته مريضة بداء الفيل بالمنوفية..شاهد

مأساة شاب .. محمد
مأساة شاب .. محمد يعاني من مرض نادر

قصة إنسانية بطلها شاب يبلغ من العمر 23 عاما من قرية كفر محمود من مركز الباجور في محافظة المنوفية.

محمد سامي شاب يعيش مع والدته المريضة بداء الفيل يعاني من مرض جلدي نادر الي جانب اصابته بإعاقة حيث يوحي شكله أنه لم يتجاوز ال 10 سنوات من عمره ولكنه شاب يبلغ من العمر 23 عاما.

عانت والدته معه وكانت تحمله حتي وصل إلى الشهادة الإعدادية ولكن حال مرضها بمرض داء الفيل علي عدم قدرتها علي الحركة فلم تصبح قادرة علي رعاية نجلها المريض.

ويعاني محمد من مرض تاكل العظام وهو مرض وراثي نتيجة زواج الأقارب حيث توفي اشقاؤه بنفس المرض بالإضافة إلي إصابته بمرض جلدي.

ولد محمد بمرض تاكل العظام وتوفي والده من 10 سنوات وكانت تحمله والدته حتي أصيبت منذ عامين بداء الفيل أفقدها القدرة علي الحركة فأصبح محمد في حاجه الي من يتولاه ويرعاه.

تكفل بحالته أحد اهالي القرية بالاضافه الي خاله وشقيقات والده لرعايته وعمل اللازم له.


يحتاج محمد الي 3 عبوات مراهم يوميا لدهان جسده من المرض الجلدى ومعاش والده لا يكفي لذلك بالاضافه الي علاج والدته.

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التقي محمد محافظ المنوفية اللواء ابراهيم ابو ليمون وأرسل معه سيارة خاصة لتوقيع الكشف عليه بجامعه المنوفية وإجراء التحاليل والفحوصات الي جانب وعده بمساعده شهرية لمساعدته علي متطلبات الحياة.

نفسي اتعالج علشان اعرف اشيل نفسي .. هكذا كانت مطالبة محمد سامي مناشدا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتدخل لعلاجه وعلاج والدته حتي يصبح قادرا علي الحركه.

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المنوفية محافظة المنوفية مرض نادر مرض وراثى الباجور

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