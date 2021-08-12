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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتظرونا السبت.. مدرب الإسماعيلى لـ صدى البلد: الحديث عن "تفويت" المباراة لـ الزمالك عيب

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أبدى حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى عن رضاه التام تجاه أداء الفريق خلال مواجهة الأهلى أمس والتى أقيمت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدورى الممتاز .

وقال حمد إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن التعادل أمام الأهلى طبيعى فى ظل المكانة الكبيرة التى يتمتع بها الإسماعيلى فى الكرة المصرية مشيرا إلى أنه واحدا من أكبر الأندية على الإطلاق بجانب الأهلى والزمالك .

وأضاف أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلى واستحق التعادل عن جدارة نتيجة المجهود الكبير الذى تم بذله من جانب اللاعبين طوال أوقات المباراة .

وتابع : “ جاهزون لمواجهة الزمالك السبت المقبل وسنخوضها بأقصى قوة مثلها مثل أى مباراة ، الإسماعيلى يخوض أى مباراة باحثا عن الفوز وحده فقط لا غير” .

وأكمل : “ الحديث عن تفويت الإسماعيلى للزمالك عيب ومن يردده يجهل تاريخ إيهاب جلال التدريبي والإسماعيلى أيضا ، نحن نخوض أى مباراة بقوة وهدفنا الفوز وحده فقط لا غير ونلعب من أجل الفوز على الزمالك” .
 

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وفى هذا السياق ، قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى استئناف تدريبات فريقه اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها بعد غدا السبت فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدورى الممتاز .

ويسعى إيهاب جلال إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك فى ظل السعى إلى الفوز بها والاستمرار فى تحقيق المزيد من النتائج الجيدة .

وعلم صدى البلد أن إيهاب جلال حرص على عقد جلسة معنوية مع لاعبي الإسماعيلى عقب مباراة أمس ووجه الشكر إلى اللاعبين على المجهود الكبير الذى تم بذله أمام الأهلى والقتال حتى اللحظات الأخيرة من المواجهة .

وطالب إيهاب جلال باستمرار الأداء الرجولى والقتالى أمام الزمالك فى المباراة المقبلة مؤكدا أن هدفه الفوز على الزمالك وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل السير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

وشدد إيهاب جلال على لاعبيه بأن الإسماعيلى فريق كبير ويخوض أى مباراة أمام أى منافس باحثا عن الفوز وحده فقط لا غير .

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