عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فقدان الوزن

حتي بدون الدايت.. خبيرة تغذية تقدم نصائح لمريض السمنة لعدم زيادة وزنه

فقدان الوزن
فقدان الوزن

قالت دكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن التخسيس أونلاين يعتبر توفيرا للوقت، مشيرة إلى أنه يجب المتابعة المستمرة لمريض السمنة حتى بعد فقدانه للوزن.

وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه لايوجد ما يسمي بتخسيس 20 كيلو خلال شهر واحد، حيث إنه من الصحي أن يتم فقدان الوزن بنسبة من 8 إلى 10 كيلو، من أجل عدم إختلاف نسب الجسم.

وفي سياق آخر، قالت دكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن السمنة ليست بالوراثة ولكنها أكثر بالسلوك، موضحة أن تحديات الأكل من الأشياء التي تساعد على السمنة وزيادة الوزن حيث إنها تقوم بالضغط على المعدة وبالتالي تكبرها.


وأضافت  أن الحالة الصحية تختلف من شخص إلى آخر وعليه يجب متابعة المريض طبيا من قبل الفريق حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في أقصر وقت.


وتابعت دعاء سهيل، أن مريض السمنة لا يستجيب للطبيب عند وضع قائمة ممنوعات طويلة من الطعام، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن من خلال تناول أي نوع من الطعام ولكن بكميات أقل، موضحة أن علم التغذية علم كبير، وأنها تتبع مدرسة الكميات وليس النوعيات".

وأكدت أن ثقافة المجتمع المصري ترفض فكرة فرض بعض الأطعمة المعينة، ولذلك لا يستجيب لأي نظام غذائي يحتوي على ممنوعات، مشيرة إلى أن الشعب المصري لديه ثقافة جيدة حول كيفية خفض الوزن، ولكن أحيانًا لا يستطيع التحكم في شهيته.

التخسيس التخسيس أونلاين فقدان الوزن طبيب البلد الحالة الصحية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| بيراميدز يضم نجم الأهلي .. الدحيل يخطط لخطف بن شرقي على طريقة ساسي.. الزمالك يضع شرطا لضم كريم العريبي

لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار طالب بهندسه المنصوره

مع ارتفاع معدلات الزواج والطلاق|أين برامج المرأة من إصلاح الأسرة

نشرة أخبار المحافظات.. رعب في برج الجمالية.. الإسماعيلية تتسلم جرعات جونسون .. إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال فى حنة عروس

30 إنجازًا .. جهود مفتي الجمهورية في توليه مهمة دار الإفتاء

قصة حياة المفتي المُجدد الدكتور شوقي علام من القرية إلى دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

الصحة تعلن موعد وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

أكبر أحمق .. عداء فرنسي يثير الجدل بتصرف غريب في أولمبياد طوكيو

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

عمرو دياب يرقص في حفل زفاف نيللي كريم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

اﻟﻤﺰﻳﺪ