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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت..بدء امتحانات الشهادة الاعدادية للدور الثانى 2021 في الجيزة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

تنطلق يوم السبت الموافق 14 أغسطس أول أيام امتحانات الشهادة الاعدادية للدور الثانى للعام الدراسى 2020/2021 في محافظة الجيزة، والتى تستمر حتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس 2021.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتورطارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .


وأكد مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأن اجمالى الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 28296 طالب وطالبة ومقسم على 155 لجنة وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي الشكاوى والعمل على حلها فوراً. 


حيث يؤدى أبناء الجيزة يوم السبت 14 أغسطس امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 15 أغسطس أمتحان اللغة الاجنبية والتربية الدينية .


وكذلك يوم الأثنين 16 أغسطس امتحان العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 17 أغسطس امتحان الجبر والاحصاء والتربية الفنية، ويوم الاربعاء 18 أغسطس الهندسة .


وتنتهي الامتحانات يوم الخميس 19 أغسطس بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية  .


وأكد الجيار علي مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتواجد باللجان يومياً لمتابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقوبات والصعوبات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات مع ضرورة تواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ بالإضافة إلى توفير الكمامات وأدوات التعقيم والمطهرات  .

 

وشدد الجيار، على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالب باللجنة والحفاظ على المسافات الامنه بين الطلاب اثناء اداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام اجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحان والالتزام بارتداء الكمامة للجميع وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .

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