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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام برنامج إدارة الأزمات في مواجهة الكوارث لأبناء بئر العبد ورمانة

ختام البرنامج التثقيفي
ختام البرنامج التثقيفي الشباب في سيناء

نظم قصر ثقافة العريش اليوم الخميس،  ختام البرنامج التثقيفي  " ادارة الأزمات في مواجهة الكوارث" لشباب مدينة بئر العبد ورمانه والذي نفذته ادارة خدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضه بشمال سيناء، وذلك  بالتعاون مع الاداره المركزيه للبرامج الثقافيه والتطوعيه والكشفيه.

وشمل الاحتفال ،  العديد من الفقرات الفنيه والشعرية والاغاني الوطنية وفقرات من التراث السيناوي مقدمه من قصر ثقافة العريش.


حضر الاحتفال  كل من :دكتوره جيهان حنفي ولمياء درغام والسيد عبدالمنعم وطومان محمد من وزارة الشباب والرياضة، ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء كليب راشد ومدير عام ثقافه شمال سيناء اشرف المشرحاني ، ونيابة عن رئيس مركز ومدينة العريش ، حضر محمد علي ومدير ادارة خدمات الشباب محمود الشريف (تطوع جواله فتاه).

نوعية فكر الشباب

 

وعلي هامش كلمته اكد كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة ان البرنامج يهدف الي توعية فكر الشباب وزيادة الوعي المجتمعي لهم للمشاركه الايجابيه .،وتأهيل الشباب لإدارة الأزمات في مواجهة الكوارث الطبيعية في شمال سيناء. 

واشار اشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء ، ان احتفالية ختام البرنامج التثقيفي لابناء بئر العبد ورمانه يأتي في اطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ومديرية الثقافه وهو ما اكدنا عليه في افتتاح قصر ثقافة العريش انه بمثابة عودة الروح للجسد
واختتم الاحتفال بتسليم شهادات تقدير للشباب المشارك في البرنامج

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البرنامج التثقيفي الازمات الكوارث بئر العبد

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