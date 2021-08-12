إصابة مستشار في حادث تصادم بالدقهلية

اصيب مستشار بالنيابه الاداريه في حادث تصادم على طريق ميت غمر اثناء توجهه وابنته لحضور حفل زفاف على الطريق.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير امن الدقهليه اخطارا من اللواء ايهاب عطيه مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول مستشار بالنيابة الادارية مصابا بكسر بالجمجمة وإشتباه نزيف بالمخ ولا يمكن إستجوابة) .



بإنتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من سائق سيارته و مقيم بدائرة قسم ثاني الزقازيق قررا بأنه حال تواجدهم والمصاب علي طريق (ميت غمر / الزقازيق) امام قاعة " فوتو سيشن للافراح " الكائنة أمام قرية " كوم النور " دائرة المركز وأثناء نزول المصاب من السيارة استقلالهم رقم ( رن ق ٩٤٥٨ ملاكي) بالجهة المقابلة للقاعة واثناء عبورة الطريق لدخول القاعة اصطدمت به سيارة مجهولة " فر قائدها بها هاريا " معا أدي الي حدوث اصابته .



وفي قت لاحق، حيث حضر عبدالله م م ٢٣ عاما سائق ، ومقيم قرية " بشالوش " دائرة المركز وقرر بأنه مرتكب الحادث حال قيادته السيارة خاصته رقم ( ي طر ٢٤٩١ ربع نقل - أجرة ) وأضاف بأن ذلك دون قصدا منه .



تم التحفظ علي السيارة مرتكبة الحادث .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتم العرض علي النيابة العامة .

