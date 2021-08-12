عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة مستشار في حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

اصيب  مستشار بالنيابه الاداريه في حادث تصادم على طريق ميت غمر اثناء توجهه وابنته لحضور حفل زفاف على الطريق.

 

تلقى اللواء السيد سلطان مدير امن الدقهليه اخطارا من اللواء ايهاب عطيه مدير  المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز  شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول  مستشار بالنيابة الادارية مصابا بكسر بالجمجمة وإشتباه نزيف بالمخ  ولا يمكن إستجوابة) . 


بإنتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من سائق سيارته و مقيم بدائرة قسم ثاني الزقازيق قررا بأنه حال تواجدهم والمصاب علي طريق (ميت غمر / الزقازيق) امام قاعة " فوتو سيشن للافراح " الكائنة أمام قرية " كوم النور " دائرة المركز وأثناء نزول المصاب من السيارة استقلالهم رقم ( رن ق ٩٤٥٨ ملاكي) بالجهة المقابلة للقاعة واثناء عبورة الطريق لدخول القاعة اصطدمت به سيارة مجهولة " فر قائدها بها هاريا " معا أدي الي حدوث اصابته . 


وفي قت لاحق، حيث حضر عبدالله م م  ٢٣ عاما سائق ، ومقيم قرية " بشالوش " دائرة المركز وقرر بأنه مرتكب الحادث حال قيادته السيارة خاصته رقم ( ي طر ٢٤٩١ ربع نقل - أجرة ) وأضاف بأن ذلك دون قصدا منه . 


تم التحفظ علي السيارة مرتكبة الحادث . 


تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتم  العرض علي النيابة العامة . 
 

مستشار حادث الدقهلية مدير امنمدير امن الدقهليه المباحث

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات.. اشتباه ينهي حياة فنان جزائري..اكتشاف مومياء أسد بجسد سليم.. اليابان تستكشف طرق الزراعة على القمر

أخبار الرياضة| بيراميدز يضم نجم الأهلي .. الدحيل يخطط لخطف بن شرقي على طريقة ساسي.. الزمالك يضع شرطا لضم كريم العريبي

لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار طالب بهندسه المنصوره

مع ارتفاع معدلات الزواج والطلاق|أين برامج المرأة من إصلاح الأسرة

نشرة أخبار المحافظات.. رعب في برج الجمالية.. الإسماعيلية تتسلم جرعات جونسون .. إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال فى حنة عروس

30 إنجازًا .. جهود مفتي الجمهورية في توليه مهمة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

صدمة للزمالك| عرض مُغرٍ من الدحيل لضم بن شرقي على طريقة ساسي

الصحة تعلن موعد وصول شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

رعب في برج الجمالية.. ما السر وراء وضع سور على برج الاتصالات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

أكبر أحمق .. عداء فرنسي يثير الجدل بتصرف غريب في أولمبياد طوكيو

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

عمرو دياب يرقص في حفل زفاف نيللي كريم.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

اﻟﻤﺰﻳﺪ