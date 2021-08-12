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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادى الجديد تتسلم 8550 جرعة من لقاح كورونا

وكيل وزارة الصحه
وكيل وزارة الصحه

استقبلت محافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، 8550 جرعة من لقاح فيروس كورونا لتلقيح المواطنين بها خاصة المسافرين للخارج.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية تسلمت اليوم 8550 جرعة من لقاح فيروس كورونا بواقع 250 جرعة من لقاح " جونسون آند جونسون" لتلقيح المسافرين للخارج، و 4500 جرعة من لقاح "سينوفام" و 2400 جرعة من لقاح "سينوفاك" و 1400 جرعة من لقاح " استرازنيكا" وذلك لتلقيح المقيمين على أرض المحافظة. 

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من جانبه أكد الدكتور هشام بكر هارون مدير الطب الوقائي بالمحافظة، أن مديرية  الشؤون الصحية بمحافظة الوادي الجديد،  تواصل العمل بجميع مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا، والمراكز المتنقلة، على مستوي مدن وقرى المحافظة، للوصول إلى كافة فئات المواطنين، كما أنه تلقي التطعيم مجاني لكافة المواطنين، مشيراً إلى استمرار العمل  للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص فريق متحرك من مديرية الصحة للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة "المساجد –الكنائس" ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون

وناشد مدير الطب الوقائي، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

ولفت هشام،  أنه فيما يخص المسافرين يرجى التسجيل على مركز السفر الخاص بمحافظة الوادي الجديد، على موقع الوزارة، وتلقي اللقاح مجاني وللراغبين في استخراج شهادة للتطعيم للسفر للخارج بمبلغ 250جنيه.اما الراغبين في استخراج الشهادة لتقديمها داخل الجمهورية بمبلغ 100جنيه، مؤكدا أن التطعيم في جميع الحالات مجاناً.

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