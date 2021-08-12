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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

علماء «لعلهم يفقهون» يشيدون بقرار مد خدمة مفتى الديار

خالد الجندي
خالد الجندي

أشاد علماء برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية لمدة عام، بعد بلوغه سن الستين، معتبرين القرار يصب فى مصلحة الإسلام والمسلمين.


وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "آداء دار الإفتاء فى عهده متميز فى خدمة العلم الشرعى الوسطى الصحيح".


ورأى الدكتور رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامى، إن الدكتور شوقى علام، صاحب فتوى رصينة، وشهدت الدار على يده إنجازات كبيرة فى مواجهة الفكر الظلامى، والفتاوى الضلالية، لافتا إلى أن الدار أصبحت مواكبة للعصر.


كما قال الدكتور هانى تمام، من علماء الأزهر الشريف، إن دار الإفتاء خلال الفترة الماضية حققت إنجازات كبيرة، فى مواجهة أهل الشر، وقومت الفتاوى بما يتناسب مع الواقع.


كمال قال الدكتور ياسر سطوحى، من علماء الأزهر، إن فضيلة المفتى قدم خلال السنوات الماضية مسيرة مليئة بالنجاحات، نسال الله أن يوفقه فيما هو قادم، لافتا إلى أن مد خدمة فضيلة المفتى نعم القرار الصائب.


كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 339 لسنة 2021، بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، من اليوم الخميس، بعدما وصل فضيلته للسن القانونية اليوم الخميس، 12 أغسطس 2021.


وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمة المدنية.


 

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