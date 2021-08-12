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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 27 محضرا بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية لـ"كورونا" في المنيا

حملات رقابية مستمرة
حملات رقابية مستمرة بالمنيا

حرّرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 27 محضرًا متنوعًا، خلال حملة على الأسواق والشوارع العامة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه جرى تحرير 27 محضرًا متنوعًا، منهم 18 محضر بسبب عدم ارتداء الكمامات الطبية، و 7 محاضر مخالفة للتعليمات والقواعد المنظمة للتواجد على كورنيش النيل، ومحضرين إشغال طريق.


وشدد رئيس الوحدة المحلية، على نواب المجلس، ورؤساء القرى والأحياء، على ضرورة استمرار الحملات لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والورش بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، وكذلك الالتزام بمواعيد الإغلاق التى أقرها مجلس الوزراء وتطبيق القانون على المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات مكبرة، بنطاق المركز، للنظافة ، ورفع مخلفات القمامة والتراكمات من نقاط التجميع، ونقلها بمعدات الوحدة المحلية للظهير الصحراوي، حيث شملت الحملات، الوحدة المحلية بصفط الخمار، ومدخل عزبة سلطان باشا، ودمشاو هاشم، وتشجير طريق القاهرة اسوان الزراعي، ونقطة تجمع شارع الفخورة، وأمام النفسية وأمام ترعة كوم الزهيري وشارع المجرى ورى الاشجار المنزرعة بطريق المحيط بقرية بنى احمد الغربية، ومتابعة أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات، بحي وسط المدينة، الى جانب رفع عدد من الاشغالات بنطاق حي جنوب المنيا، كما تابعت الوحدة المحلية بقرية بنى احمد الغربية، اعمال توصيل خط الغاز للمناطق المحرومة داخل القرية.

 

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