بعد الولادة.. حيل غذائية فعالة في الأيام الأولى للرضاعة

يمكن أن يكون الوقت بعد الولادة مباشرة أمرًا مرهقًا للأمهات الجدد بسبب أحد التغييرات الرئيسية ذات الصلة وهو أنه يتعين عليهم شفط الحليب في غضون ساعات قليلة من الولادة.

ومع ذلك ، قد لا تكون الرضاعة كافية ، إما لأن الطفل غير قادر على الرضاعة ، أو بسبب الحلمات المسطحة ، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على نظام التأقلم ، كما قال الدكتور هيلاي جوبتا ، خبير الرضاعة في مستشفى روز ووك.

ومع ذلك ، أضاف أن المرء يحتاج أولاً إلى تهنئة نفسه على التسليم ثم "قبول أنه وضع مؤقت".

التعبير اليدوي بسيط ولكنه يتطلب الصبر يتم شرح الطريقة الدقيقة بشكل عام من قبل مستشار الرضاعة.

النقاط الأساسية التي يجب تذكرها هي الجلوس في وضع مريح ، والاحتفاظ بكوب من الماء بالقرب منك لأنه من الطبيعي الشعور بالعطش بعد نزول الحليب ، وتدليك الثدي بشكل صحيح.

يجب أن يتم ذلك بدءًا من المحيط بشكل دائري متجهًا نحو الهالة ، وحجامة الثدي بيد واحدة لعمل حرف "C". ثم امسك الحلمة بإصبع السبابة والإبهام ، وحركها للأمام والخلف حتى تحصل على رذاذ جيد .

كما تعد مضخات الثدي ، اليدوية والكهربائية ، خيارًا قابلاً للتطبيق أيضًا. ومع ذلك يجب ضمان العقم والنظافة مع جميع هذه الأجهزة بعد الاستخدام. قال الدكتور غوبتا: "من المنطقي التحقق من حفاضات الطفل بشكل متكرر - الحفاض المبلل والمتسخ هو مؤشر جيد على أن طفلك يحصل على تغذية كافية".

لزيادة إدرار الحليب

استهلك 3-4 لترات على الأقل من السوائل يوميًا. يمكن أن يكون هذا في شكل تلفيقات مثل ماء بذور الكمون أو بذور القرنفل.

* تناولي 100 جرام من البروتين في اليوم

* أضف اللاكتوجينات مثل بذور الحلبة المنقوعة ، 1 ملعقة صغيرة وقت النوم

* أدخل الشوفان والداليا في نظامك الغذائي

تناول نصف ملعقة صغيرة من المرمرية عند الاستيقاظ في الصباح. ، فإن هو عشب يساعد على تحسين الحيوية.

كعشب مُعدّل ، يُقال إنه يساعد الجسم على التعامل مع الإجهاد البدني والعاطفي.

كما ان تناول قطعة من الحلاوة الطحينة أكثر الوصفات المجربة والناجحة في ادرار الحليب للرضع مما يزيد من كمية الحليب بشكل سريع وملحوظ.