أحمد مجدي : التغيرات المناخية تهدد البشرية ..فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن الأمم المتحدة كشفت عن تقرير خطير يكشف عن مخاطر التغيرات المناخية التي تحدث في العالم الآن على البشرية.

وأضاف الإعلامي أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر" عبر فضائية “صدى البلد”، أن التقرير أكد أن درجات الحرارة خلال العشرين سنة القادمة درجة ونصف، مما يشكل خطورة على العالم وارتفاع منسوب البحار.

وتابع الإعلامي أحمد مجدي، أن الحرائق التي حدثت في أكثر من دولة حول العالم وأخرها في الجزائر الشقيق الذي راح ضحيتها 70 مواطنا.

تقرير علمي خطير عن الأوضاع البيئية والمناخية الحالية

كانت الأمم المتحدة أصدرت تقريرا علميا خطيرا عن الأوضاع البيئية والمناخية الحالية، حيث أشارت في تقريرها أن النشاط البشري يغير المناخ بطرق غير مسبوقة وأحيانًا لا رجعة فيها.

وحذرت الدراسة التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة، من موجات الحر الشديدة المتزايدة والجفاف والفيضانات ، وانهيار حد درجة الحرارة الرئيسي خلال ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن التقرير رمز أحمر للإنسانية، ولكن العلماء يقولون إنه يمكن تجنب كارثة إذا تصرف العالم بسرعة، بحسب ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.