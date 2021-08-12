أحمد مجدي: آبي أحمد يدعو جميع الإثيوبيين للانضمام لـ القوات المسلحة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن الأحداث في إثيوبيا، تتطور يوما بعد يوم، مؤكدا أن آبي أحمد دعا جميع الإثيوبيين للانضمام للقوات المسلحة ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

وأضاف الإعلامي أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد” أن آبي أحمد يقوم بصراعات متعددة بإثيوبيا.

كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أمس الأربعاء إن القوات الإثيوبية والإريترية اغتصبت مئات النساء والفتيات خلال حرب تيجراي ، كما عرّضت بعضهن للاسترقاق الجنسي والتشويه، وفق ما ذكرت صحف أمريكية ودولية.



وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أجنيس كالامارد: "من الواضح أن الاغتصاب والعنف الجنسي استُخدما كسلاح حرب لإلحاق أضرار جسدية ونفسية دائمة بالنساء والفتيات في تيجراي".

اعتقال تعسفي



واتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإثيوبية باعتقال العشرات من مواطني تيغراي بشكل تعسفي في أديس أبابا وأماكن أخرى منذ أن استعاد المتمردون السيطرة الشهر الماضي على عاصمة الإقليم.

بدورها، قالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، الخميس، إنها "تراقب أيضا تقارير عن اعتقالات تعسفية وإغلاق أنشطة تجارية وأنواع أخرى من المضايقات التي تستهدف سكان إقليم تيجراي.

وكذلك أعربت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية عن قلقها بشأن حملات اعتقال سابقة تعود إلى بداية الحرب.