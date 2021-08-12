هيئة الدواء تعقد الملتقى الأول مع الصناع والشركات العاملة بالسوق المصري"غدا"

تعقد هيئة الدواء المصرية، غدًا، ملتقاها الأول مع ممثلي صناع الدواء وشركات الأدوية العاملة بالسوق المصري.



ويهدف الملتقى إلى تبادل الآراء حول مستجدات العمل الرقابي المحلية والعالمية ومناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية بشكل تشاركي قبل الإعلان عن تنفيذها، بما يسهم في تعزيز دور ممثلي صناع الدواء في تطوير ملف الدواء ويسهم في تحقيق الصالح العام.



ومن المقرر أن يتضمن الملتقى عددًا من ورش العمل حول سوق الدواء المصري.



يأتي ذلك انطلاقا من توجه هيئة الدواء المصرية بفكرها الجديد نحو تبني سياسة الباب المفتوح، وفي ضوء الحرص على فتح المجال للحوار مع ممثلي صناع الدواء وشركات الأدوية العاملة بسوق الدواء المصري مما يسهم في تطوير ملف الدواء، ويسهم في تحقيق الصالح العام.