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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأول يوم.. راموس يستقبل ميسي بالأحضان في باريس سان جيرمان ..فيديو

صدى البلد

رصدت عدسات الكاميرات اللحظات الأولى من وصول ميسي إلى مقر تدريبات باريس سان جيرمان واستقبال اللاعبين له.

حيث استقبل ميسي فور وصوله الإسباني سيرجيو راموس والفرنسي كليان مبابي بالأحضان.

وسيطرت حالة من التفاؤل على البرغوث الأرجنتيني وفق ما رصدته عدسات باريس سان جيرمان وأظهر مهارات فنية رائعة في التدريبات.

وأكدت تقارير إعلامية، أن مسئولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أكدوا للأرجنتيني ليونيل ميسي، الوافد الجديد للفريق، أن كيليان مبابي سيستمر في صفوف البي إس جي هذا الموسم.

وذكرت إذاعة “ راديو كوبيه” الإسبانية، أن ميسي أخبر المحيطين به، أن القادة في باريس سان جيرمان، أكدوا له، بأن مبابي سيستمر مع الفريق الموسم المقبل.

ويأتي ذلك، بعد الأنباء التي تحدثت عن رغبة كيليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الموسم، والانتقال لريال مدريد الإسباني.

وحسم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مصير كيليان مبابي، مهاجم الفريق، من الرحيل، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الخليفي في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم ليونيل ميسي اليوم الأربعاء “الجميع يعلم ما هو مستقبل مبابي، هو لاعب في باريس سان جيرمان”.

وأضاف: :هو لاعب تنافسي للغاية ويريد الفوز، وقد قال علنًا بأنه يريد فريقًا تنافسيًا كذلك، إذن لا أعذار الآن".

ومن المقرّر، أن ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022.

ويراوغ مبابي حتى الآن في حسم مسألة تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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