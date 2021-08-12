داعية سعودي: بعض المسلمين يعطون صورة سلبية بتصرفاتهم بدول العالم.. فيديو

قال الدكتور محمد القايدي الداعية السعودي، إن بعض المسلمين يعطون صورة سلبية بتصرفاتهم بدول العالم، مؤكدا أنه بسبب تلك التصرفات ظهرت “الإسلام فوبيا” وكره الإسلام بتلك الدول.

وأضاف الدكتور محمد القايدي خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر" عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد مجدي، أن أي مسلم يرتكب خطأ في أوروبا، تنتشر فكرة الإسلام فوبيا، حتى وإن كان التصرف بشكل فردي، في حين إذا قام بها شخص غير مسلم يكون مريضا نفسيا.

تمثيل الدين الإسلامي يكون بتصرفات وأفعال وردود المسلمين

وتابع الدكتور محمد القايدي، أن تمثيل الدين الإسلامي يكون بتصرفات وأفعال وردود المسلمين، مؤكدا أن وسائل الإعلام الغربية بلورت صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين.

وأشار الدكتورمحمد القايدي، إلى أن الاختلاف الفكري لا يعني الصراع بين البشر وإنما التعايش المشترك.