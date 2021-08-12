عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو ينشر صورة تدريبات ابنه بالزمالك..ويحسم جدل ضربة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي

صدى البلد

شارك أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك صورة لنجله علي تدريبات ناشئي نادي الزمالك. 

 

وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا  "علي ابني في تدريبات الزمالك اليوم".
 

احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، حسم الجدل حول ضربة الجزاء التي لم يحتسبها الحكم محمد الحنفي للإسماعيلي أمام الأهلي.
 

وقال ميدو فى تصريحاته عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار :" مباراة اليوم هي الأفضل بين الأهلي والإسماعيلي في آخر 6 أو 7 سنوات الماضية".

وأضاف ميدو :" وفقا لقانون صريح من الـFIFA، من حق حكم الـ VAR استدعاء حكم الساحة والعودة لبداية الهجمة في حالات ركلات الجزاء "في حال وجود خطأ آخر".. بالتالي أحيي طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي على احتساب كرة ديانج خطأ، وقرار إلغاء ركلة الجزاء صحيح 100%".
 

وفى سياق آخر أكد ميدو أن إيهاب جلال أبلغ مسئولي الإسماعيلي أنه سيرحل في حال عدم توفير مطالبه في الموسم المقبل مطالبا إدارة الدراويش بتوفير الموارد المالية لضمان الاستقرار الفني والمنافسة في الموسم المقبل.

https://twitter.com/midoahm/status/1425839390505377792?s=19

الأهلى الزمالك احمد حسام ميدو الزمالك اليوم الأهلي والإسماعيلي ميدو

ترشيحاتنا

داعية سعودي: بعض المسلمين يعطون صورة سلبية بتصرفاتهم بدول العالم.. فيديو

ميدو ينشر صورة تدريبات ابنه بالزمالك..ويحسم جدل ضربة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي

بأول يوم.. راموس يستقبل ميسي بالأحضان في باريس سان جيرمان ..فيديو

هيئة الدواء تعقد الملتقى الأول مع الصناع والشركات العاملة بالسوق المصري"غدا"

أحمد مجدي: آبي أحمد يدعو جميع الإثيوبيين للانضمام لـ القوات المسلحة.. فيديو

خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 1817 إصابة جديدة بكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 مليون إصابة .. تحذير خطير من الصحة العالمية بسبب كورونا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

بالمجان.. الصحة تعلن مصاريف تلقي واستخراج لقاح فيروس كورونا

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

التوقيع الرسمي اليوم .. الزمالك يحسم ضم كريم هنداوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

تحذيرات مصر من سد النهضة تتحقق.. النيل يتجاوز منسوب الفيضان في السودان

أكبر أحمق .. عداء فرنسي يثير الجدل بتصرف غريب في أولمبياد طوكيو

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

المزيد

ساحة رأي

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ