ميدو ينشر صورة تدريبات ابنه بالزمالك..ويحسم جدل ضربة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي

شارك أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك صورة لنجله علي تدريبات ناشئي نادي الزمالك.





وكتب ميدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "علي ابني في تدريبات الزمالك اليوم".



احمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، حسم الجدل حول ضربة الجزاء التي لم يحتسبها الحكم محمد الحنفي للإسماعيلي أمام الأهلي.



وقال ميدو فى تصريحاته عبر برنامجه أوضة اللبس على قناة النهار :" مباراة اليوم هي الأفضل بين الأهلي والإسماعيلي في آخر 6 أو 7 سنوات الماضية".

وأضاف ميدو :" وفقا لقانون صريح من الـFIFA، من حق حكم الـ VAR استدعاء حكم الساحة والعودة لبداية الهجمة في حالات ركلات الجزاء "في حال وجود خطأ آخر".. بالتالي أحيي طاقم تحكيم مباراة الأهلي والإسماعيلي على احتساب كرة ديانج خطأ، وقرار إلغاء ركلة الجزاء صحيح 100%".



وفى سياق آخر أكد ميدو أن إيهاب جلال أبلغ مسئولي الإسماعيلي أنه سيرحل في حال عدم توفير مطالبه في الموسم المقبل مطالبا إدارة الدراويش بتوفير الموارد المالية لضمان الاستقرار الفني والمنافسة في الموسم المقبل.

https://twitter.com/midoahm/status/1425839390505377792?s=19