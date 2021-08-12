السيسي ويوم الشباب العالمي |استراتيجية عالمية لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية

يحتفل العالم اليوم 12 أغسطس بـ يوم الشباب العالمي الذي أقرته الجمعية العامة بالأمم المتحدة خلال اجتماعها في 17 ديسمبر من عام 1999.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 120/54، أن يوم 12 أغسطس سيعلن يوما دوليا للشباب، وذلك عملا بالتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن الشباب الذي أقيم في لشبونة واستمر 5 أيام من 8 إلى 12 أغسطس 1998.

وأوصت الجمعية العامة بتنظيم أنشطة إعلامية لدعم اليوم العالمي للشباب بوصفه وسيلة لتعزيز الوعي ببرنامج العمل العالمي للشباب، الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها 81/50 في عام 1996.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس من كل عام، وذلك لاستدعاء انتباه المجتمع الدولي لقضايا الشباب ، وللاحتفال بإمكانيات الشباب بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي لعصرنا الحالي وأساس النهضة والتقدم للشعوب.

برنامج أعمال الشباب في اليونسكو

وتشدد أعمال برنامج اليونسكو للشباب الذي ترعاه منظمة اليونسكو التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين، بل إنهم أيضاً قادة وشركاء أساسيين في الجهود الرامية للتوصل إلى حلول للقضايا التي تواجه شباب العالم في يومنا هذا.

ونوهت أنه يجب إشراكهم إشراكاً كاملاً في التنمية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم لهم في هذا الخصوص من قبل مجتمعاتهم.

ومن هذا المنطلق، فإن برنامج اليونسكو للشباب يسعى، بما يتماشى مع استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب (2014-2021)، إلى توفير بيئة مواتية تتيح تحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تسليط الضوء على الأصوات الشبابية وتشجيعهم على العمل.

اليوم العالمي للشباب في مصر

اتخذت مصر استراتيجية جديدة في التعامل مع الشباب منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2013، حيث يمثل الشباب 60% من حجم سكان مصر وتعول عليهم الدولة في خطط التنمية الحديثة التي تقيمها الدولة.

الشباب في المناصب القيادية

منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وأبدى اهتماما كبيرا بعملية دمج الشباب في المؤسسات التنفيذية المختلفة للدولة، فـ خلال اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وشباب المستثمرين ورجال الأعمال في مايو 2014، أكد «ضرورة أن تكون بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات "طاقة مناسبة من الشباب القادر على العطاء والعمل"».

كما تعهد الرئيس السيسي بتدريب هؤلاء الشباب في أكاديمية ناصر العسكرية، وهو ما بدأت الأكاديمية في تنفيذه بالفعل في 2014 بتنظيمها لدورات في موضوع «الاستراتيجية القومية والأمن القومي» شارك فيها أعداد كبيرة من الشباب العاملين في الجهاز الحكومي بالدولة.

البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 13 / 9 / 2015 البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة، ودشن البرنامج موقعا رسميا وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «بقوة شبابها تحيا مصر».

ويقوم البرنامج على إطلاع الشباب على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة المصرية.

ووفقا للموقع الإلكتروني الذى تم إنشائه للتسجيل والتعريف بأهداف البرنامج، هو عبارة عن كيان مستقل تابع لرئاسة الجمهورية، ويدار من خلال إدارة متخصصة محترفة ويتعاون في تنفيذه عددا من هيئات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

ويحصل المتخرجين من البرنامج على شهادة أكاديمية احترافية بعد اجتيازهم المراحل المختلفة للبرنامج، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية «علوم سياسية واستراتيجية، وعلوم إدارية وفن القيادة، وعلوم اجتماعية وإنسانية» ويتخلل ذلك أنشطة رياضية، وثقافية، وفنية.

ويطبق البرنامج نموذجًا تعليميًا مرتكزًا على مفهوم اكتساب الخبرات، حيث يتلقى الدارسون المادة العلمية في صورة محاضرات نظرية، يليها تطبيق عملي مباشر على أرض الواقع من خلال تطبيق المحاكاة للنماذج المختلفة، كما يلتقى الدارسون خلال فترة البرنامج عددًا من رموز الفكر والثقافة، لإثراء القاعدة المعرفية لديهم.

وهذه القاعدة من الشباب تمثل النواة الطبيعية لمجتمع عامل منتج ومتفهم للطبيعة المعقدة للتحديات التي تواجه الوطن، ولديه القدر الكافي من المعرفة السياسية والبناء الأخلاقي، لمواجهة موجات حروب الإرهاب، والإفساد، وتدمير المجتمع.

الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

جاء إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 والتي أقرها الرئيس السيسي.

وتعد الأكاديمية الوطنية هي المشروع القومي لبناء الإنسان، فـ الأمم تنهض بسواعد أولادها، وعلى مدى السنوات الماضية قامت الأكاديمية بتخريج 3 دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ضمت 1500 شاب وفتاة في الفئة العمرية 20 و30 عاما من جميع محافظات مصر وفي طريقها لتخريج الدفعة الرابعة.

المؤتمرات الشبابية برعاية الرئيس السيسي

المؤتمرات الوطنية للشباب وهي عبارة عن ملتقى دوري للحوار المباشر بين الشباب وممثلين عن الحكومة ومؤسساتها المختلفة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المؤتمر الوطني الأول للشباب

عقد المؤتمر الوطني الأول للشباب، بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر عام 2016، بمشاركة أكثر من 3000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية وجاءت توصياته كالتالي :

المؤتمر الدوري الثاني للشباب

بينما عقد المؤتمر الدوري الثاني للشباب بمدينة أسوان في يناير 2017، وشارك به أكثر من 1300 شاب وفتاة من محافظات الصعيد.

المؤتمر الدوري الثالث للشباب

وفي مدينة الإسماعيلية في أبريل 2017 عقد المؤتمر الدوري الثالث للشباب، وشارك به نحو 1200 شاب وفتاة من محافظات إقليم قناة السويس.

وخلال المؤتمر تمم اطلاق مبادرة أسال الرئيس حيث تمكن رجل الشارع العادي من أن يطرح أسألته على الرئيس مباشرة وقام الرئيس بالرد على عدد من هذه الأسئلة على الهواء مباشرة.

المؤتمر الدوري الرابع للشباب

كما عقد المؤتمر بمحافظة الإسكندرية، يومي 24 و25 يوليو ٢٠١٧، وشارك به نحو 1300 شاب وفتاة من مختلف المحافظات .

المؤتمر الدوري الخامس للشباب القاهرة

وفي القاهرة عقد المؤتمر في مايو ٢٠١٨، بمشاركة نحو 1000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

المؤتمر الوطني السادس للشباب

بينما عقد المؤتمر الوطني السادس للشباب من جامعة القاهرة، في يوليو 2018،بمشاركة 3000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه الرئيس مؤكدًا في كلمته أن الحوار والتواصل هما الطريق لبناء مجتمع قوي.

المؤتمر الوطني السابع للشباب

ولم تغب العاصمة الإدارية فقد عقد بها المؤتمر الوطني السابع للشباب، على مدى يومي 30 و31 يوليو 2019، بحضور ١٥٠٠ مدعو يمثلون كل فئات الشباب المصري.

المؤتمر الوطني الثامن للشباب

وانعقدت النسخة الثامنة للمؤتمر الوطني للشباب يوم 14 سبتمبر 2019 في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث حضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وعرض المؤتمر فيلما تسجيليا عن المؤتمرات الشبابية السابقة، وكيفية انطلاق هذه المؤتمرات، وما تم النقاش فيه، وكيفية دعم الدولة للشباب، وكيفية تنفيذ منتدى شباب العالم لمرتين تحت إشراف الشباب المصري، وما تحقق من إنجازات في مختلف المجالات من خلال الشباب المصري .

ملتقى الشباب العربي الإفريقي

تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي انعقد ملتقى الشباب العربي الإفريقي، في أسوان، في مارس 2019 لتحقيق مزيد من التكامل والتواصل بين دول إفريقيا.

كما ساهمت فعاليات الملتقى بمختلف أنواعها من جلسات نقاشية وورش عمل وموائد مستديرة في مد مزيد من جسور التواصل بين القادة الشباب الواعدين وبين صُنَّاع القرار والسياسيين والخبراء في المجالات المختلفة لصياغة رؤية شبابية تسعى نحو مستقبل أفضل بالمنطقتين العربية والأفريقية.