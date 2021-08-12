أتليتكو مدريد يعلن تمديد عقد خيمينيز حتى 2025

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تجديد عقد لاعبه الأوروجوياني خوسيه ماريا خيمينيز حتى 30 يونيو 2025.

وكتب حساب النادي الرسمي على “تويتر” :"سيواصل المدافع الأوروجواياني، الذي وصل إلى أتلتيكو مدريد في أبريل 2013، الدفاع عن ألوان القميص الأحمر والأبيض حتى 30 يونيو 2025 ".

ونجح خيمينيز في الفوز مع أتليتكو مدريد بكأس السوبر الإسباني 2014، والدوري الأوروبي 2017/18، وكأس السوبر الأوروبي 2018، ولقب الليجا في الموسم الماضي 2020/21.

وخاض خيمينيز مع أتلتيكو مدريد 216 مباراة في جميع المسابقات وسجل 9 أهداف وصنع 8.

