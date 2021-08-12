تختلف عن كل عام.. مفاجأة سارة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أعلن أنه سيتم ترتيب أوائل الثانوية العامة هذا العام على مستوى الجمهورية والمحافظة والمدرسة والمادة الواحدة دعما للطلاب.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصدر المسئول أكد، أن مجموع الطالب (الذي لا يكون ضمن الأوائل)، قد يكون متفوقا على زملائه بمواد أخرى.

وتابع بكري، أن نتيجة الثانوية ستظهر بطريقة مختلفة عن كل عام، مؤكدا أننا في حاجة إلى أن تبرز الثانوية العامة، المتفوقين بكل المجالات.

وأشار مصطفى بكري ، إلى أنه متوقع خلال الساعات القادمة أن يتم إعلان النتيجة.

حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد من طلاب الثانوية العامة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقرر حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لهم بلغ 360 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن سبب قرار حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لهؤلاء الطلاب، هو ضبطهم متورطين في وقائع غش ونشر وتصوير امتحانات الثانوية العامة وإرسالها لجروبات الغش.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، حذر طلاب الثانوية العامة من أي محاولة غش إلكتروني أو حيازة المحمول ، او تهكير التابلت ، او تهريب ملازم دروس خصوصية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على أنه سيتم تطبيق قانون الغش وعقوباته المغلظة بدون أي تهاون على طلاب الثانوية العامة الغشاشين هذا العام.