وزير الزراعة : مشروع التحسين الوراثي للماشية بالعامرية "طفرة" ومحور لتطوير الثروة الحيوانية

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أنه زار مركز التلقيح الصناعي بالعامرية بمساعدة وحماية المربى الصغير الذى يملك معظم رؤوس الماشية فى مصر والاهتمام بالتحسين الوراثى منذ فترة، كما أنه طالب بتطويره وهو ما تسبب في الطفرة التي نشهدها الآن.

وأضاف "القصير"، خلال لقاءه مع الإعلامي محمد غانم، ببرنامج "الجدعان"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التحسين الوراثي من أهم المحاور لتطوير الثروة الحيوانية؛ لذلك تم البدء في التوسع بمراكز التلقيح الاصطناعي، مشيرا إلى أن هناك 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي تابعة لوزارة الزراعة، وهناك 78 طلوقه من أفضل السلالات للحيوانات، من النوعيات عالية الإنتاجية في اللبن واللحوم.

وأوضح أنه يفضل العمل الميداني ومتابعة كافة الأعمال على أرض الواقع بعد التوجيهات من القيادة السياسية بمتابعة الأعمال، مشددًا على أن كان لابد من متابعة كافة المشروعات للوقوف على الإنتاج والتنفيذ، منوهًا إلى أن هذا المشروع بالعامرية يتم تدريب الأطباء البيطرين به لنشر وعي وتنفيذ التلقيح الاصطناعي في باقي القرى.