مجد حقيقي.. الطاهري: العاصمة الإدارية عنوان الجمهورية الجديدة

قدم الإعلامي أحمد الطاهري، حلقة خاصة من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وأجرى حوارات مع العاملين في هناك.

وقال أحمد الطاهري في برنامجه " 60 دقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز ": "4 سنوات مروا على أول حركة عمل في الصرح العظيم للعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف أحمد الطاهري: "العاصمة الإدارية الجديدة عنوان الجمهورية الجديدة، وسوف نرى في حلقة اليوم مجد حقيقي بناه المصريون في 4 سنوات ".

ولفت أحمد الطاهري: "اليد الشقيانة هي التي ساهمت في بناء دولة وصنعت تاريخ جديد للدولة المصرية ".

متابعة الرئيس السيسي الإنشاءات العاصمة الجديدة



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الهندسي الخاص بساحة الشعب والنصب التذكارية في العاصمة الإدارية الجديدة.



وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول اطلاع الرئيس على مختلف المقترحات المقدمة من كليتي الهندسة والزراعة بجامعة عين شمس، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بشأن التصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضاري للمساحات الخضراء بساحة الشعب والنصب التذكارية وحديقة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض الأفكار والمقترحات التي تم دراستها بدقة خلال الفترة الماضية من قبل الأكاديميين المتخصصين في كلٍ من جامعتي عين شمس وحلوان وفق توجيهات الرئيس بأن تمثل ساحة الشعب وحدائق الشعب كافة الأطياف المختلفة للشعب المصري بجميع أعماره وفئاته وثقافاته، ولتعكس التاريخ العريق والأصيل للشعب المصري العظيم، ولتتضمن الساحة المحطات المضيئة الأبرز في التاريخ المصري على مر العصور، فضلاً عن النجاحات والإنجازات التي يفخر بها الوطن، وكذلك الأقاليم والملامح الجغرافية والطبيعية التي تذخر بها مصر، مثل نهر النيل الذي يمثل شريان الحياة ورمز العطاء والنماء، وذلك في إطار تصميمات هندسية وفنية تتسم بالعمق الحضاري والتاريخي، لتساهم في وصف مصر داخل هذا الكيان الجديد المفتوح.

