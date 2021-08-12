برلمانية: الشباب أمامه فرصة كبيرة لتقلد المناصب القيادية

وجهت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، التهنئة للشباب المصرى فى اليوم العالمى للشباب، الذى يوافق يوم 12 اغسطس من كل عام.

وقالت عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يولى اهتماما كبيرا بتمكين الشباب، وظهر ذلك فى تمكين الشباب فى السلطة التنفيذية والتشريعية.

وأكد سليم فى بيان، عزم الدولة المصرية في دعم وإعداد الشباب بالشكل الذي يُحقق مستقبل أفضل لهم، مؤكدا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للشباب من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم لقيادتها والنهوض بمستقبلها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الشباب أصبح له اليوم فرصة أكبر من أي وقت مضي لتقلد المناصب القيادية، ودليل على ذلك توليهم العديد من المناصب التنفيذية والتشريعية، موضحة ان اعضاء مجلس النواب والشيوخ من الشباب لهم دور مهم جدا فى الحياة البرلمانية والتشريعية.

ولفتت سليم إلى أن الاهتمام بالمبادرات والاقتراحات التي كان يطرحها الشباب في مؤتمرات الشباب يعكس أنه كان توجها استرايتيجيا للدولة، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، لافته إلى أن مؤتمرات الشباب أبرزت الشباب الواعد والطموح.