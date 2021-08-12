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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العاملون بـ العاصمة الإدارية: نبني تاريخا لمصر.. وشكرا الرئيس السيسي

العاملون بالعاصمة
العاملون بالعاصمة الإدارية

قال محمد، أحد العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة،  إنه كان يعمل في ليبيا قبل ثورة 2011  ثم عاد إلى مصر، مضيفا:" مع بداية العمل في العاصمة الإدارية الجديدة أتيت للعمل بها".

 

وقال عامل آخر في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامجه " 60 دقيقة " المذاع على قناة “ إكسترا نيوز “، :” بشتغل في العاصمة الإدارية منذ  عامين  وأشعر بالفخر بالعمل بها”.

 

وتابع:" شرف ليا العمل في العاصمة الإدارية الجديدة  أنا حاسس إني ببني تاريخ لمصر ولما اخلص عايز آخد شهادة من العاصمة واعلقها في بيتنا في قنا".

 

واكمل عامل آخر:" أشكر الرئيس السيسي على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر والتي توفر فرص العمل للمصريين".

 

متابعة الرئيس السيسي لمشروعات العاصمة الجديدة 

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الهندسي الخاص بساحة الشعب والنصب التذكارية في العاصمة الإدارية الجديدة.
 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول اطلاع الرئيس على مختلف المقترحات المقدمة من كليتي الهندسة والزراعة بجامعة عين شمس، وكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بشأن التصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة والتنسيق الحضاري للمساحات الخضراء بساحة الشعب والنصب التذكارية وحديقة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة.

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العاملون بـ العاصمة الإدارية: نبني تاريخا لمصر.. وشكرا الرئيس السيسي

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