مواطن يستغيث بمحافظ كفر الشيخ بسبب المياه الجوفية بمصيف بلطيم

أرسل المواطن صبري محمدين، مقيم بمدينة بيلا بكفر الشيخ، استغاثة عبر موقع «صدى البلد» الإخباري، يطالب فيه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بحل عاجل لمشكلة للمياه الجوفية التي تهدد المنازل بمصيف بلطيم.

وقال المواطن صبري في رسالته،« السيد الفاضل محافظ كفر الشيخ.. تحية طيبة وبعد.. استغاثة ونداء لسيادتكم بسبب إهمال المسئولين عن مصيف بلطيم في الفترة الأخيرة وعدم تركيب إبر لشفط المياه الجوفية من الأرض أدى الى أن المياه الجوفية غرقت البدروم الخاص بي والعفش كله باظ من المياه حتي أنبوبة البوتاجاز باظت».

وأضاف : «وجبنا عربية الكسح للحد من المياه ودفعنا أكثر من 500 جنيه وكل ماعربية الكسح تشيل نقلة مياه تيجي مياه أكثر ومش عارفين ندخله من كتر المياه والبدروم مصدر دخل لنا ومش عارفين نسد العوائد للمجلس ولا الإيجار ورحنا المجلس واشتكينا كتير وطالبنا بتركيب ابر لشفط المياه الجوفية من الأرض لإنقاذ الموقف لكن للاسف مفيش استجابة».

وتابع أرجو من سيادتكم التدخل لإنقاذ الموقف بدل ما نتعرض لكارثة اكبر وهي وقوع المبني بأكلمله .. ولسيادتكم جزيل الشكر .. المواطن صبري محمدين عبدالمجيد.

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