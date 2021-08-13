عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواطن يستغيث بمحافظ كفر الشيخ بسبب المياه الجوفية بمصيف بلطيم

المياه الجوفية
المياه الجوفية

أرسل المواطن صبري محمدين، مقيم بمدينة بيلا بكفر الشيخ، استغاثة عبر موقع «صدى البلد» الإخباري، يطالب فيه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بحل عاجل لمشكلة للمياه الجوفية التي تهدد المنازل بمصيف بلطيم.

وقال المواطن صبري في رسالته،« السيد الفاضل محافظ كفر الشيخ.. تحية طيبة وبعد.. استغاثة ونداء لسيادتكم بسبب إهمال المسئولين عن مصيف بلطيم في الفترة الأخيرة وعدم تركيب إبر لشفط المياه الجوفية من الأرض أدى الى أن المياه الجوفية غرقت البدروم  الخاص بي والعفش كله باظ من المياه حتي أنبوبة البوتاجاز  باظت».

 

وأضاف : «وجبنا عربية الكسح للحد من المياه ودفعنا أكثر من 500 جنيه وكل ماعربية الكسح تشيل نقلة مياه تيجي مياه أكثر  ومش عارفين ندخله من كتر المياه والبدروم مصدر دخل لنا ومش عارفين نسد العوائد للمجلس ولا الإيجار ورحنا المجلس واشتكينا كتير وطالبنا بتركيب ابر لشفط المياه الجوفية من الأرض لإنقاذ الموقف لكن للاسف مفيش استجابة».

وتابع أرجو من سيادتكم التدخل لإنقاذ الموقف  بدل ما نتعرض لكارثة اكبر وهي وقوع المبني بأكلمله .. ولسيادتكم جزيل الشكر .. المواطن صبري محمدين عبدالمجيد.

IMG-20210812-WA0031
IMG-20210812-WA0031
IMG-20210812-WA0028
IMG-20210812-WA0028
VID-20210812-WA0030
VID-20210812-WA0030
IMG-20210812-WA0029
IMG-20210812-WA0029
محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين المياه الجوفية بلطيم

موضوعات متعلقة

6 مراكز طبية تستقبل المسافرين للخارج لتلقي لقاح كورونا في كفرالشيخ

مصرع طفلين غرقا في ترعة بكفر الشيخ

اختتام الدورة التدريبية لتعلم التفصيل والخياطة في جامعة كفر الشيخ.. صور

مصرع شاب غرقًا في مصيف بلطيم

وكيل صحة كفر الشيخ تفاجئ مستشفى دسوق العام للاطمئنان على الخدمات الطبية

توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة كفر الشيخ والتموين لتنمية وتطوير قطاع التجارة

محافظ كفر الشيخ يعلن موعد فتح باب التقديم لمدارس التمريض

إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية في بيلا بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

بقوة 282 حصان .. بي إم دابليو تكشف عن نسختها IX3 الكهربائية

تفحم جثتين لسيدة وابنتها في الجزائر بسبب الحرائق

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

"شوبير" يكشف كواليس قرب تولي إيهاب جلال قيادة بيراميدز .. تفاصيل

ضربة البداية بين أرسنال و برينتفورد في الدوري الإنجليزي .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

انطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 .. غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

غضب وتدخل الأمن.. ماذا يحدث في قرية سبك الأحد؟

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

فيديو

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

أصغر منها بـ 15 سنة.. من هو زوج نجوى كرم الجديد |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ