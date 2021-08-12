الدوري الممتاز .. تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة المصري في الجولة ٣٠ من الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: عبد الرحمن أيمن - أحمد أيمن منصور - جون أنطوي - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - أحمد الشيخ - أسامة جلال