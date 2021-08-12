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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: السيسي يسعى جاهدا لتذليل العقبات أمام الشباب وتأهيلهم للمناصب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والشباب المصري، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، موجها التحية لهم، مضيفا أن شباب مصر مخلص ومحب لوطنه وهم عماد هذا الوطن وتولى الدولة لهم اهتماما كبيرا من أجل تطويرهم وتأهيلهم.

 

وقال عبد الماجد في بيان له اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى جاهدا إلى تذليل العقبات أمام الشباب والاهتمام بهم وأنهم نصف الحاضر وكل المستقبل، مضيفا أنه بادر بعقد المنتديات الشبابية العالمية والعربية لنقل الخبرات إلى الشباب المصري لتثقيل مهاراتهم، مؤكدا أن الدولة تعمل على خلق كوادر شبابية وتوفر لذلك الإمكانيات والماديات خصوصا لفئة الجامعات والمدارس، وداخل الأندية الشبابية وإشراك الشباب في كافة الفعاليات المهمة.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس قام بتمكين الشباب في أغلب المناصب القيادية والتنفيذية  كمحافظين ونواب وزراء ومحافظين، بجانب مشاركتهم في غرفتي البرلمان "النواب والشيوخ"، ودعهم من أجل خلق روح القيادة والتعلم على قيادة المستقبل.


وذكر النائب، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة 5 % وقد نفذها البنك المركزي منذ عام 2016 وحتى اليوم، كما ضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 16.7 مليار جنيه لتمويل المشروعات منذ بداية تولي الرئيس السيسي وحتى عام 2018 استفاد منها حوالي 2.3 مليون شاب، بجانب دعم الرئيس للشباب محدودي الدخل في توفير وحدات سكنية لهم.

 

ولفت القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إلى أن عدد المشروعات العملاقة التي أطلقت خلال السنوات الماضية ساعدت الشباب بتوفير فرص عمل لهم سواء من الخريجين وغيرهم.

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