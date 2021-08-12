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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين شباب حماة الوطن: يجب تصدير تجربة تمكين الشباب المصري للعالم

كريم امام امين عام
كريم امام امين عام الشباب بحزب حماة الوطن

وجه كريم إمام أمين عام الشباب بحزب حماة الوطن، التهنئة لشباب مصر بمناسبة اليوم العالمي للشباب، والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 أغسطس من كل عام.

 

وأكد أن شباب مصر هم عماد الوطن ومؤسساتها، وهناك جهود مبذولة من الحكومة المصرية نحو تمكين الشباب فى المجالات المختلفة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا.

 

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب، وظهر ذلك في تمكين الشباب في السلطة التنفيذية والتشريعية.

 

وأكد أن الدولة المصرية مازالت تقدم الدعم وتعد  الشباب بالشكل الذي يُحقق مستقبلًا أفضل لهم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للشباب من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم لقيادتها والنهوض بمستقبلها.

 

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحدث طفرة في تمكين الشباب لم تحدث في دولة من قبل، فأصبح لدينا نواب محافظين ووزراء ونواب برلمان وقيادات تنفيذية من الشباب، موضحا أن تجربة تمكين الشباب يجب أن تصدر للعالم بأثره، وظهر ذلك بوضوح خلال مؤتمرات الشباب المحلية والدولية التي تنظمها مصر.

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