انتصار المسلمين بمعركة اليرموك.. أهم الأحداث في مثل هذا اليوم

يحتفل العالم اليوم الموافق 12 أغسطس بمناسبات مختلفة أهمها اليوم العالمي للشباب، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة تقديرا لدور الشباب في دعم عجلة الإنتاج في مختلف الدول.

ويستعرض موقع صدى البلد بعض الأحداث الهامة التي حدثت في مثل هذا اليوم، منها:

عام 636 - انتصار جيش خالد بن الوليد على الروم في معركة اليرموك والتي شهدت أقوى خطة عسكرية لجيش المسلمين الذي قضى على 50 الف جندي مقابل 3 آلاف جندي مسلم، وكانت نتيجة المعركة فتح باقي بلاد الشام وسقوط الإمبراطورية البيزنطية في الشام.

عام 1914 - الإمبراطورية النمساوية المجرية تغزو أراضي مملكة صربيا، فأعلنت المملكة المتحدة الحرب عليها وتبعتها في ذلك دول الإمبراطورية البريطانية الأخرى

عام 1949 توقيع اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

عام 1848 وفاة جورج ستيفنسون مكتشف القطار

توفي جورج ستيفنسون المهندس الإنجليزي وصاحب مناجم كلينجورث اول من أنشأ خط سكك حديدية في العالم يستخدم القطارات البخارية. وتم افتتاحه عام 1825 ودعي لبناء خط سكة حديد.

عام 1976 معركة تل الزعتر

وقعت معركة تل الزعتر التي قام بها الجيش السوري والميليشيات اللبنانية اليمينية بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم تل الزعتر في لبنان (شرق بيروت) وراح ضحيتها أكثر من 3000.

عام 1981 ظهور الحاسب الشخصي وانتجته شركة آي بي إم

ظهر الحاسب الشخصي و انتجته شركة آي بي إم بغرض الاستخدام الشخصي لفرد أو مؤسسة صغيرة لأعمال الحسابات وتخزين البيانات، وله قدرة محدودة على المعالجة نسبياً، وكان أحادي.

عام 2000 غرقت الغواصة الروسية كي - 141 كورسك اثناء مشاركتها في مناورات

غرقت الغواصة الروسية كي - 141 كورسك اثناء مشاركتها في مناورات بحرية. وتردد إصابتها بطوربيد من غواصة غير روسية أو أن غواصة أمريكية كانت ترصد المناورات صدمتها بعد رصد قمر.