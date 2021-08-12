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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: لا توجد مقاومة حقيقية لـ قوات طالبان من الحكومة الأفغانية.. فيديو

أفغانستان
أفغانستان

قال الدكتور أحمد عبية، الخبير في شئون الأمن والدفاع بالمرصد المصري للدراسات، لا يوجد مقاومة حقيقية لقوات طالبان بأفغانستان من قبل الحكومة. 

 

وأضاف عبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد” ، أن الأحداث الأخيرة التي تحدث في أفغانستان تتم برعاية أمريكية. 

 

 استيلاء حركة طالبان على مقر الشرطة

 

وكشفت وسائل إعلام، اليوم عن استيلاء حركة طالبان على مقر الشرطة في هرات غرب أفغانستان.

فيما أفادت مصادر أفغانية باستسلام مسئولين مدنيين وأمنيين رفيعي المستوى في ولايتي فراه وقندوز لحركة طالبان التي تواصل فرض سيطرتها علي البلاد.

 

ووفقا لقناة روسيا اليوم، ادعت "طالبان" اليوم الخميس، على منصة التواصل الإجتماعي تويتر أن قائد شرطة قندوز، زبردست صافي، استسلم لمسلحيها.

كما ادعت طالبان استسلام 200 جندي بينهم قادة عسكريون من قوات الحكومة الأفغانية إثر سيطرة المسلحين على أكاديمية الشرطة ومقر الوحدة العسكرية الخاصة في منطقة ششك بمدينة لشكرجاه في ولاية هلمند.

وأفادت تقارير صحفية عن مصادر أمنية تأكيدها استسلام حاكم ولاية فراه، مسعود بختوار، وأربعة من مساعديه لـ طالبان، فيما هرب أربعة آخرون من المسؤولين في الإدارة المحلية إلى إيران.

ويأتي ذلك على خلفية سيطرة طالبان على عواصم عشر ولايات أفغانية خلال الأسبوع الأخير مع مواصلة الحركة تقدمها في أراضي البلاد..

 

الدكتور أحمد عبية لقوات طالبان بأفغانستان أفغانستان المرصد المصري مقر الشرطة

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