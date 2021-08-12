فريال أشرف: لا أستطيع وصف شعوري بمكالمة الرئيس السيسي

أعربت فريال أشرف لاعبة الكاراتية والمتوجه بالميدايلة الذهبية في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 عن سعادتها بالاستقبال الكبير والحافل التي حظيت به في مطار القاهرة .

وقالت فريال خلال تصريحاتها : سعدت للغاية بمكالمة الرئيس السيسي لي بعد الفوز بميدالية طوكيو لا استطيع وصف شعوري ولم أصدق أن يتم إطلاق اسمي على أحد المحاور في التجمع ، دائما الرئيس داعم للرياضة والرياضيين وأشكره على تحفيزه الدائم لنا .

وأكملت : أهدي ميدالية طوكيو 2020 لـ أهلي لتعبهم معي خلال الفترات الماضية وإن شاء الله هشرف مصر في كل بطولة وبشكر الجماهير علي الاستقبال الحافل .

ووصلت مطار القاهرة، البطلة الأولمبية المصرية فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

َواستقبل فريال أشرف، في مطار القاهرة الدولي، والبطل الأولمبي أحمد الجندي الحاصل على الميدالية الفضية، أيضا وباقي بعثة مصر للكاراتيه، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك فور وصولهم على متن رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة ترانزيت، وسط استعدادات خاصة ومكثفة وإجراءات لوصولهم.

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، لاستقبال أبطال مصر، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي، لتيسير وتسهيل تواجد الجماهير أمام صالة الوصول لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية، أتوبيس مكشوف أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهم.