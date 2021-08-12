أفشة ينعى طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق

نعى محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي الشاب طه عثمان لاعب فريق وادي دجلة المعار للمصرية للاتصالات والذي توفى صباح اليوم إثر حادث أليم.





ونشر أفشة عبر استوري حسابه بإنستجرام صورة للراحل طه وعلق قائلا “لاحول ولا قوة إلا بالله ..إنا لله وإنا إليه راجعون.. طه عثمان لاعب وادي دجلة في ذمة الله برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة ".





وتوفي طه عثمان لاعب فريق المصرية للاتصالات الحالي ووادي دجلة السابق، صباح اليوم، الخميس، إثر حادث أليم في المنيا.

ونعى حسام عرفات لاعب وادي دجلة طه عثمان، حيث كتب عبر نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب:" يارب يرحمك ياحبيبي وأخويا ويصبرنا يارب".

وكان طه عثمان رحل عن صفوف وادي دجلة، في 2019، بعد انتهاء عقده مع الفريق.

