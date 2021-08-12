المصري ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على بيراميدز في الدوري المصري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي المصري البورسعيدي أحداث الشوط الأول أمام بيراميدز ، متقدما بهدف نظيف ، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الإسكندرية ، في إطار مباريات الأسبوع الثلاثون من الدوري المصري الممتاز .

سجل هدف المصري إسلام عطية في الدقيقة 39 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة حولها إسلام برأسية ضربت القائم ثم تعدت خط المرمى لتعلن تقدم الفريق الساحلي.

الفريقان ضمنا التأهل إلى الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل بعد إرسال اتحاد الكرة أسماء الأندية المشاركة في البطولات القارية يوم 10 أغسطس الجاري.

لكن بيراميدز والمصري يتصارعان من أجل إنهاء الموسم في المركز الثالث في جدول الترتيب، حيث يحتل المصري المركز الثالث برصيد 46 نقطة، وبيراميدز خلفه برصيد 43 نقطة.